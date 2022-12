Ita, Lazzerini: ex Alitalia nostro bacino

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 13:49

Dipendenti in cig

Ronchi dei Legionari (Go), 21 dic. (askanews) – “Gli ex dipendenti Alitalia sono il nostro bacino di riferimento, non solo perche’ abbiamo consapevolezza che ci sono persone in cig pagata dallo Stato che hanno professionalita’ e che sono ottime per le nostre esigenze” e quindi “faremo di tutto perche’ ci sia un accesso a quel bacino”. Così Fabio Maria Lazzerini, ad di Ita Airways, conversando con i giornalisti a margine di un incontro a Ronchi dei Legionari (Gorizia) per la presentazione della nuova livrea a bordo della flotta Airbus A320 ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’.“Le stime tra pensionamenti e volonta’ per chi viene da noi – per chi vuole venire perche’ non sempre c’e’ una corrispondenza tra cio’ che offriamo noi e le esigenze delle persone – abbiamo cominciato a farle in due incontri uno a Roma e uno a Milano”. E questo anche er “avere un portafoglio di profili nel caso in cui il bacino non fosse sufficiente”.