Gas: prezzo scivola sotto i 100 euro, minimi da metà giugno

Mercoledì 21 dicembre 2022 - 10:37

Alla Borsa di Amsterdam il future con consegna gennaio sceso fino a 96 euro

Milano, 21 dic. (askanews) – Il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam scende sotto la soglia psicologica dei 100 euro al Megawattora, portandosi sui minimi da metà giugno. Al Ttf, il mercato di riferimento per l’Europa, il future con consegna a gennaio prosegue così la sua discesa innescata dall’annuncio dell’accordo Ue sul price cap e, in avvio di giornata, è arrivato a scendere fino a 96 euro, in calo dell’8% rispetto alla chiusura di ieri, per poi attestarsi intorno ai 99 euro.