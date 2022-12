L’Ue accetta gli impegni di Amazon per la concorrenza su marketplace online

Martedì 20 dicembre 2022 - 14:50

Vestager: "Amazon rispetterà regole invece di fissarle per altri"

Bruxelles, 20 dic. (askanews) – La Commissione europea, agendo nella sua qualità di antitrust Ue, ha annunciato oggi a Bruxelles di aver accettato gli impegni di Amazon che impediranno alla società di utilizzare i dati dei venditori del “marketplace”, e garantiranno parità di accesso alla sua “Buy Box” e al suo programma “Prime”.Gli impegni, che la Commissione aveva reso giuridicamente vincolanti, erano stati definiti in risposta alle preoccupazioni dell’Esecutivo comunitario per l’uso da parte di Amazon di dati non pubblici sui venditori (oggetto di un’indagine formale dell’antitrust Ue iniziata nel luglio 2019), e per un possibile trattamento pregiudiziale nella concessione ai venditori dell’accesso alla sua Buy Box e al suo programma Prime.Amazon ha assicurato che non utilizzarà più sui propri marketplace, per la sua attività di vendita al dettaglio, i dati non pubblici relativi ad attività (o da esse derivati), dei venditori indipendenti; e si è impegnata, inoltre, a trattare tutti i venditori allo stesso modo quando classificano le offerte ai fini della selezione del vincitore della Buy Box.La piattaforma di Amazon dovrà anche mostrare una seconda offerta concorrente, rispetto al vincitore della Buy Box, se c’è una offerta da un venditore diverso e sufficientemente differenziato per prezzo e/o condizioni di consegna.Come spiega in una nota, la Commissione aveva adottato il 10 novembre 2020 una “comunicazione degli addebiti” preliminare in cui affermava di ritenere Amazon dominante sui mercati francese e tedesco, per la fornitura di servizi di mercato online a venditori di terze parti. La Commissione aveva concluso preliminarmente che in questo caso Amazon aveva distorto la concorrenza leale sulla sua piattaforma, che aveva impedito una concorrenza effettiva, e in particolare che aveva utilizzato dati aziendali non pubblici dei venditori sul mercato, al fine di calibrare le sue decisioni di vendita al dettaglio.Parallelamente, la Commissione aveva aperto una seconda istruttoria per valutare se i criteri che Amazon imposta per selezionare il vincitore della sua Buy Box e per consentire ai venditori di offrire prodotti nell’ambito del suo programma Prime conducano a un trattamento preferenziale nell’attività di vendita al dettaglio della stessa Amazon, o dei venditori che utilizzano i suoi servizi di logistica e consegna. In questo caso, la Commissione aveva concluso in via preliminare che Amazon aveva abusato della sua posizione dominante sui mercati francese, tedesco e spagnolo per la fornitura a venditori terzi di servizi sul marketplace online.La Commissione aveva inoltre concluso in via preliminare che le regole e i criteri di Amazon per la Buy Box e per il programma Prime favoriscono indebitamente la propria attività di vendita al dettaglio, nonché i venditori sul mercato che utilizzano i servizi di logistica e consegna di Amazon.“La decisione di oggi – ha affermato la vicepresidente esecutiva della Commissione responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, durante la conferenza stampa a Bruxelles in cui ha presentato il caso -, stabilisce le regole che in futuro Amazon dovrà rispettare, invece di essere essa stessa a determinare le regole per gli altri operatori sulle sue piattaforme. Con queste nuove regole, i rivenditori indipendenti che competono” sulle piattaforme online, così come “le società di trasporti e i clienti europei avranno più opportunità e più scelta”, ha concluso Vestager.Loc/Int13