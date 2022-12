Primo bilancio sostenibilità per Cantina vignaioli Morellino di Scansano

Lunedì 19 dicembre 2022 - 14:31

"Redistribuzione valore aggiunto al 98%. Recuperato 60% rifiuti"

Milano, 19 dic. (askanews) – Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano (Grosseto) presenta il suo primo bilancio di sostenibilità. Il documento, che verrà presentato il 22dicembre ai soci, è stato redatto utilizzando gli standard internazionali di riferimento del Global reporting initiative (Gri) e nell’ottica dei Sustainable development goals (Sdgs), e presenta il bilancio delle attività relativo agli anni 2021, 2020 e 2019.Secondo quanto riferito in una nota dalla cooperativa maremmana, per quel che riguarda la sostenibilità ambientale, tra i risultati più importanti va sottolineata l’ottima performance registrata nella gestione dei rifiuti, dove il 60% di quelli prodotti (195 su 322 tonnellate) viene recuperato con lo scopo di favorire una gestione circolare dei processi produttivi. Nell’ambito della sostenibilità sociale ed economica, la redistribuzione del valore aggiunto (ovvero la quota che l’organizzazione produce con la propria attività e che distribuisce ai soggetti a cui riconosce la qualità di portatori di interessi) è pari al 98% del valore economico generato, dato che evidenzia il ruolo di primo piano rivestito dalla cooperativa nel tessuto economico del territorio”.“Si tratta di un documento prezioso, che ci permette di fare il punto della situazione, per crescere ancora l’anno prossimo e negli anni a venire” ha affermato il presidente della Cantina toscana, Benedetto Grechi, sottolineando “sono onorato di presiedere da oltre trent’anni questa realtà, nata mezzo secolo fa con lo scopo di valorizzare la Maremma e il Morellino di Scansano, e che si dimostra sempre più capace di dare una possibilità anche alle nuove generazioni di vignaioli, chiamate a coltivare e a prendersi cura di queste meravigliose colline”.Nata nel 1972 la Cantina dei vignaioli del Morellino di Scansano oggi conta su circa 170 soci per 700 ettari di vigneti nella zona di produzione del Morellino di Scansano e continua a essere un punto di riferimento per la Maremma toscana con un’ampia gamma di prodotti tra cui il Morellino di Scansano e altri vini da vitigni autoctoni come Ciliegiolo, Alicante, Vermentino.