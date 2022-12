L’Antitrust Ue contro Meta e Facebook: sospetto abuso di posizione dominante

Lunedì 19 dicembre 2022 - 15:52

Inviata comunicazione di addebiti a Meta in particolare in riferimento a Facebook Marketplace

Roma, 19 dic. (askanews) – L’Antitrust europeo ha effettuato un primo passo formale contro Meta e Facebook per sospetto abuso di posizione dominante sugli annunci pubblicitari e economici online. Con un comunicato, la Commissione europea riferisce di aver inviato a Meta una comunicazione di addebiti, in particolare in riferimento a Facebook Marketplace.Secondo l’esecutivo comunitario Meta sembrrerebbe imporre condizioni commerciali sleali ai concorrenti di Facebook Marketplace a proprio vantaggio. La comunicazione di addebiti è un passo formale nelle indagini della Commissione su sospette violazioni delle norme antitrust. Ora Meta potrà esaminare il fascicolo dell’indagine, rispondere per iscritto e richiedere un’audizione orale per presentare le sue osservazioni.Se la Commissione concludesse, dopo che la società ha esercitato i suoi diritti di difesa, che vi sono prove sufficienti di un’infrazione, potrebbe adottare una decisione che vieti il comportamento in oggetto e infliggere un’ammenda fino al 10% del fatturato mondiale annuo della società.Voz/Loc/Int14