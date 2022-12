UnipolSai acquisisce Centri Medici Santagostino

Venerdì 16 dicembre 2022 - 09:31

Uno dei principali operatori sanitari in Lombardia

Roma, 16 dic. (askanews) – UnipolSai ha sottoscritto il contratto di acquisizione, dal fondo d’investimento L-GAM, della totalità del capitale sociale di Società e Salute, azienda operante nel settore della sanità privata con brand commerciale “Centro Medico Santagostino”.L’operazione, si legge in una nota, “si colloca nell’ambito della direttrice strategica Beyond Insurance Enrichment del Piano Industriale 2022-2024 del Gruppo Unipol. L’operazione costituisce un importante tassello dell’ecosistema welfare, riguardante lo sviluppo e la gestione diretta di una rete di poliambulatori”.Centri Medici Santagostino, con le sue 34 sedi, è uno dei principali operatori in Lombardia, in particolare nell’area milanese; si avvale della collaborazione di circa 1.300 medici.