Confindustria: Belluno conferma presidente Lorraine Berton

Venerdì 16 dicembre 2022 - 14:51

Congratulazione di Zaia

Belluno, 16 dic. (askanews) – Confermando il voto del Consiglio generale del 7 novembre scorso, l’Assemblea degli associati di Confindustria Belluno Dolomiti, che si è riunita nella serata di ieri, giovedì 15 dicembre, si è espressa con una maggioranza del 98 per cento a favore della prosecuzione del mandato di Lorraine Berton, che resta così presidente dell’Associazione degli industriali bellunesi. “Ringrazio per l’ampia fiducia, è un onore continuare a rappresentare le imprese della nostra provincia e della nostra straordinaria montagna”, ha detto Berton. “Resta ancora tanto lavoro da fare per sostenere e valorizzare il manifatturiero di questa provincia, dove imprese e territorio costituiscono un binomio indissolubile. Ogni nostra azione deve avere obiettivi chiari: favorire la crescita, rafforzare il tessuto industriale, promuovere l’innovazione e contrastare il calo demografico e la fuga dei giovani dalle terre alte”. “Infrastrutture fisiche e digitali, sfida delle competenze, trasformazione tecnologica, misure ad hoc per la montagna, Olimpiadi 2026 restano i fronti aperti, sui quali proseguiremo le nostre battaglie, portando un contributo concreto, sempre propositivo e mai ideologico”, ha detto ancora Berton. “Il confronto con tutti i livelli istituzionali, i rappresentanti politici e sindacali, le altre categorie economiche e la società civile nella sua interezza continuerà a essere franco e leale”. “Una riconferma con un consenso tanto ampio, è segno che il lavoro compiuto è stato capito e apprezzato – ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia -. Invio alla presidente Berton le più sentite congratulazioni per la rielezione augurando a lei e a tutti i consiglieri di proseguire un buon lavoro a beneficio del tessuto imprenditoriale bellunese”.