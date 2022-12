Confassociazioni, Deiana: 1 milione e 260mila iscritti, 740 organizzazioni

Venerdì 16 dicembre 2022 - 13:03

"Grande rete di persone competenti che vuole essere protagonista del Paese"

Roma, 16 dic. (askanews) – “Ieri è stata una giornata di grande spessore, interesse e di attenzione. Si conferma il successo di Confassociazioni che dalla Conferenza Internazionale del mattino al gala di auguri della sera ha avuto, e ha offerto, intensi momenti di confronto e di proposte per un 2023 in crescita sia sul profilo professionale che su quello umano”. Lo ha dichiarato, stamane in una nota, il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana.“Con la Conferenza Internazionale ‘Transizione energetica e globalizzazione’ – ha proseguito Deiana – che si è svolta ieri mattina nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari abbiamo acceso i riflettori sul tema del momento e sul nuovo concetto di globalizzazione che ne consegue. Insieme a tutto l’Ufficio di Presidenza, ringrazio tutti i relatori a partire, soprattutto, da Elissa Golberg, Ambasciatrice del Canada presso la Repubblica Italiana, che ci ha onorato della sua preziosa presenza e con cui abbiamo festeggiato il 75° Anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Canada. Per continuare con Paolo Quattrocchi, Presidente Centro Studi Italia-Canada, Barbara De Donno, Segretario Generale ICC, International Chamber of Commerce Italia, Armando Melone, Capo del Team Politico della Rappresentanza della Commissione UE in Italia, Gianni Lattanzio, Presidente Confassociazioni International, Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Paolo Righi, Presidente Confassociazioni Real Estate, Mark Kirby, Senior Advisor Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association, Mauro Mallone, Direttore Generale della DG Incentivi Energia Ministero Ambiente e SE, Raphael Lance, Head of Energy Transition Funds at Mirova – Natixis IM, Carlo Zorzoli, Head of Business Development di Enel Green Power, Francesco Lepre, Head of Division Energy Management & Trading Duferco Energia, Elena Lorenzini, Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Roberto Menotti, Direttore Aspenia online, Oscar Di Montigny, Top manager ed esperto di Mega Trends”.Alla fine della Conferenza, si è svolta l’Assemblea Nazionale di Confassociazioni presso Palazzo Ferrajoli e che ha visto riconfermati all’unanimità sia il Presidente uscente, Angelo Deiana, che l’intero Ufficio di Presidenza costituito da Riccardo Alemanno, Vice Presidente Vicario, Franco Pagani, Vice Presidente Vicario Aggiunto, e Federica De Pasquale, Vice Presidente Nazionale con Delega alle Pari Opportunità.Un momento di celebrazione per lo straordinario successo di Confassociazioni – si legge in una nota -, che rappresenta le Federazioni, le Associazioni, le Imprese, i Professionisti e i soggetti del Terzo Settore in Italia e in Europa. Nata nel luglio 2013, raggruppa a oggi 740 organizzazioni che riuniscono oltre 1 milione e 260mila iscritti tra professionisti, manager e imprese. Un sistema economico che complessivamente genera il 9% del PIL del Paese, il 21% se si considerano le aziende collegate.All’Assemblea ha fatto seguito la presentazione delle principali novità di Confassociazioni durante la Conferenza Stampa, effettuata presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica, alla presenza del Vice Presidente del Senato, Gian Marco Centinaio e del Senatore Bergesio. “La nostra #retedellereti – ha sottolineato Deiana – si allarga con la nascita di Confassociazioni Privacy e Cybersecurity con un team di altissimo livello fatto dal Presidente Marco Recchi, Francesco Rampone Vice Presidente con delega alla cybersecurity, Gianluca Di Ascenzo Vice Presidente con delega ai Consumatori, Alessandro Frillici Segretario Generale della branch.E con la creazione di Confassociazioni Energia e Sostenibilità che vedrà Antonio De Tata Presidente, Pietro Maria Putti Vice Presidente con delega all’Energia Nucleare, Luisa Melara Vice Presidente con delega all’Area Legale, Andrea Guazzi Vice Presidente con delega all’Idrogeno, Leonardo Iacovelli Vice Presidente con delega ai Rapporti, Pascal Di Nardo Segretario Generale.A tutto ciò sono aggiunte la nuova presidenza dell’Organismo Nazionale del Condominio affidata alla solida e intelligente guida della Vice Presidente Nazionale, Federica De Pasquale, la Presidenza di Confassociazioni Cultura Istruzione Università affidata ad Adriana Bisirri e la Presidenza di Confassociazioni Servizi alla Persona affidata a Roberto Papa”.“D’altra parte, noi di Confassociazioni – ha affermato il Presidente Deiana – siamo ben consapevoli che è ora di passare ai fatti e definire alcuni punti fermi. Un compito difficile perché viviamo in un mondo imprevedibile, inatteso, incerto, fatto di crisi finanziarie, pandemia, guerre. Ma non impossibile soprattuto per chi ha le competenze applicate, il vero potere di questo millennio. Per questo, la veràa novità organizzativa è la nascita di Italia competente by Confassociazioni, una nuova piattaforma su cui trovare una rete di persone che trova nel “noi” e nella “competenza” la spinta forte per diventare “azionista” del Paese”.“Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera. E per noi il gran finale – ha concluso Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni – è stata la presenza di un parterre davvero straordinario di importanti Cariche del Governo e delle Istituzioni, di Presidenti ed Esponenti delle principali realtà sociali, di Professionisti e Imprenditori e dei tanti Amici della nostra Confederazione presenti al nostro Cocktail di Gala per Auguri di Natale nella splendida location di Palazzo Ferrajoli. Una giornata che ha lasciato un’emozione profonda che la grande famiglia di Confassociazioni porterà con sé nel 2023 con più stimoli, forza e slancio per essere ancora e sempre la rete degli #azionistidelPaese”.