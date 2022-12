Venerdì 16 dicembre 2022 - 09:15

Giù Francoforte, Parigi e Londra

Roma, 16 dic. (askanews) – Avvio negativo per i listini europei sotto pressione per i timori di una nuova recessione. Francoforte cede lo 0,02%, mentre Londra è negativa per lo 0,21%. Giù anche Parigi in ribasso dello 0,21%.