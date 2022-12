Ania, Farina: innovazione fenomeno ineludibile, grande opportunità

Giovedì 15 dicembre 2022 - 18:53

Assicurazioni stanno investendo in nuove soluzioni e servizi

Milano, 15 dic. (askanews) – “Siamo tutti consapevoli di come l’innovazione sia un fenomeno ineludibile e di come sia, soprattutto, una grandissima opportunità sulla quale è doveroso e necessario confrontarsi regolarmente”. Lo ha detto la presidente di Ania, Maria Bianca Farina, al terzo meeting “Innovation by Ania” all’Auditorium Parco della Musica di Roma.Anche la trasformazione digitale, “adottata a una velocità che poco prima ci sarebbe sembrata impensabile, ha letteralmente salvato milioni di imprese europee e decine di milioni di posti di lavoro”.Secondo Farina “l’innovazione tecnologica non è necessariamente sinonimo di perdita di posti di lavoro: può, e deve essere il contrario, se tutti saremo in grado di comprendere appieno e governare questi processi di cambiamento a nostro vantaggio”.Le assicurazioni da parte loro “stanno investendo per sviluppare nuove soluzioni e modelli di servizio che trovano nell’innovazione un ruolo sempre più decisivo per affrontare le sfide del presente”.Fra questi, i modelli di Underwriting evoluti che utilizzano le più avanzate tecniche di Data Analytics per avere una maggiore capacità di stima dei rischi, assicurando un servizio di protezione sempre più vicino al reale bisogno del cliente. I clienti invece hanno da tempo la possibilità di utilizzare le soluzioni digitali per gestire, ad esempio, in modo puntuale e veloce il momento delicato del sinistro.E ancora: “le Compagnie hanno ampliato la loro offerta, facendo leva sulle nuove tecnologie, anche per coprire un numero crescente di bisogni relativi alla salute e al benessere”.Per quanto riguarda il rischio climatico, “le Compagnie stanno investendo per prevenire danni e proteggere sempre meglio i Cittadini e le Imprese, le loro abitazioni, le loro fabbriche e uffici nei confronti dei rischi catastrofali”.“Forte evoluzione” ha avuto anche l’offerta in ambito mobilità dove il settore sta sviluppando ecosistemi per fornire sempre maggiori servizi. Anche le polizze di copertura Rca “stanno evolvendo verso modelli più personalizzati basati sullo stile di guida del cliente ed in grado di stimolare comportamenti virtuosi”.A queste aree di innovazione se ne aggiungono altre come, ad esempio, tutto il mondo dei nuovi rischi. Tra questi, “il rischio cyber dove si stanno sviluppando nuove soluzioni che supportino cittadini e imprese, dalla sensibilizzazione e prevenzione fino alla gestione di eventuali eventi dannosi”.