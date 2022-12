Cosa faranno le banche centrali Ue e Usa di fronte all’inflazione

Martedì 13 dicembre 2022 - 18:58

Ipotesi rialzo dei tassi ma in misura più contenuta

Roma, 13 dic. (askanews) – Con l’inflazione in rallentamento sia negli Stati Uniti che nell’area euro si profila un cambio di passo da parte delle due principali banche centrali delle economie avanzate. Domani si concluderà la due giorni di direttorio della Federal Reserve (Fomc) e alle 20 italiane verranno annunciate le decisioni sui tassi di riferimento per il dollaro. L’attesa prevalente, che si è rafforzata dopo che la lettura diffusa oggi sull’inflazione si è rivelata meno elevata delle attese, è che l’istituzione decida di limitare il nuovo rialzo a 50 punti base, a fronte dei molteplici aumenti da 75 punti base operati nelle precedenti riunioni. Giovedì toccherà alla Banca centrale europea, che contestualmente aggiornerà anche le sue previsioni economiche.Anche in questo caso molti analisti scommettono su un aumento da 50 punti base, che segnerebbe a sua volta una moderazione rispetto agli ultimi due da 75 punti base. Sulla Bce tuttavia gli analisti sono più cauti, anche perché dalla stessa istituzione di Francoforte le indicazioni indirette sono state meno esplicite della Fed, sullo scenario di cambio di ritmo a dicembre, e il dibattito in seno al Consiglio direttivo sembra più animato, alcuni hanno esplicitamente affermato di preferire un altro rialzo da 75 punti base.La Bce tuttavia deve decidere anche sulla base di quanto è stato già fatto sui tassi, dopo che da luglio a oggi li ha già complessivamente alzati di 200 punti base, come ha ribadito di recente il capo economista Philip Lane.Inoltre dovrà tenere conto anche dei risultati delle finestre di uscita anticipata che ha aperto sui maxi rifinanziamenti alle banche (Tltro III), su cui ha operato una drastica e retroattiva stretta sui tassi. Tra la prima finestra del 23 novembre, con 296 miliardi di euro, e ora una ulteriore uscita anticipata al 21 dicembre, con ulteriori 447 miliardi di euro, complessivamente i fondi che le banche dell’eurozona hanno restituito anticipatamente hanno già raggiunto una montagna pari a 743 miliardi di euro.Si tratta inevitabilmente di un fattore di cui tenere conto mentre si opera sugli altri strumenti della politica monetaria, tassi inclusi. Ma soprattutto questo dato dovrà essere soppesato per quanto concerne la futura riduzione degli stock di titoli, prevalentemente pubblici, accumulati dalla Bce con i vari programmi negli anni di crisi, per cui era stata preannunciata una decisione sui “principi chiave” proprio per la riunione di dicembre, in particolare sul programma App.Perché questa enorme quantità di fondi che le banche si sono affrettate a restituire si tradurranno, già loro, in un taglio dei rinnovi dei titoli di Stato da parte delle banche stesse. Se parallelamente la Bce procedesse in maniera aggressiva a ridurre i suoi stock di titoli probabilmente potrebbe innescare reazioni non volute sui mercati.La Bce comunicherà le sue decisioni sui tassi di interesse alle 14 e 15. Mezz’ora dopo la presidente Christine Lagarde terrà la consueta conferenza stampa esplicativa. Ma prima ancora, alle 13 italiane, sempre di giovedì, a intervenire sulla politica monetaria ci sarà anche la Banca d’Inghilterra. E anche nel suo caso l’attesa che va per la maggiore, tra gli osservatori, è quella di un nuovo aumento sul costo del denaro da 50 punti base.Perché praticamente tutte le istituzioni monetarie hanno in questa fase come priorità numero uno la lotta all’alta inflazione.Per l’immediato comunque l’attenzione dei mercati è focalizzata sulle decisioni della Fed e i dati di oggi sull’inflazione, che al 7,1% a novembre – sui minimi da un anno e a fonte del 7,7 di ottobre – è risultata meno elevata delle attese, rafforzano lo scenario di un rialzo dei tassi da “soli” 50 punti base. Questo ha innescato un repentino deprezzamento del dollaro, con l’euro balzato sopra 1,06 sul biglietto verde, sui massimi da giugno nel pomeriggio, mentre le Borse hanno proseguito sui rialzi già visti nella seduta precedente. I tassi sui treasuries decennali risultano in calo di 15 punti base al 3,46%. Nell’area euro i dati preliminari di novembre avevano a loro volta indicato un lieve rallentamento dell’inflazione al 10%. I dati definitivi saranno pubblicati venerdì.Voz/Int2