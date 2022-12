Anas, aggiudicato lotto completamento della variante Aurelia a Savona

Martedì 13 dicembre 2022 - 17:02

Per un importo di 63,5 milioni di euro

Genova, 13 dic. (askanews) – È stata disposta da Anas l’aggiudicazione ad Ici Costruzioni Infrastrutture Spa del bando di gara per la realizzazione del lotto di completamento della variante Aurelia a Savona. Rispetto all’importo iniziale previsto di circa 92,2 milioni di euro, si è proceduto all’aggiudicazione al ribasso per un importo finale di 63.552.362,56 euro per i lavori e i servizi di completamento della viabilità di accesso all’hub portuale della città ligure. Questo lotto ha una lunghezza complessiva in asse di 5,1 km e prevede 4 gallerie, con tempi di esecuzione dell’opera stimati in 1.090 giorni.“L’assegnazione di questo lotto di completamento è un risultato di grande importanza – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – dopo anni di attesa di fronte ad un’opera rimasta incompiuta. Abbiamo lavorato costantemente per far ripartire i cantieri e avviare le progettazioni delle grandi opere necessarie per proseguire nel percorso di crescita della Liguria: le varianti al tracciato storico dell’Aurelia sono opere di straordinaria importanza per una realtà con caratteristiche complesse come la Liguria”.“Questa infrastruttura, in particolare, consentirà – sottolineano Toti e Giampedrone – di facilitare gli spostamenti e di alleggerire il traffico nei grandi centri abitati: a Savona ovviamente, come anche alla Spezia, l’obiettivo è quello di favorire l’accesso alle aree portuali, elemento strategico per uno dei settori economicamente più rilevanti per la nostra terra, quello della portualità e della logistica”. Il commissario straordinario per l’esecuzione dell’opera è Matteo Castiglioni. “Questo traguardo – dichiara Castglioni – costituisce un ulteriore tassello fondamentale nel percorso che condurrà alla realizzazione e al completamento dell’opera in linea con i tempi previsti da Anas”.