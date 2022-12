Difesa, Italia, Giappone e Uk svilupperanno nuovo aereo caccia

Venerdì 9 dicembre 2022 - 08:16

Sarà operatifvo dal 2035

Roma, 9 dic. (askanews) – Italia, Giappone e Regno Unito svilupperanno un progetto per la realizzazione di un caccia aereo militare di nuova generazione. Lo si legge in una dichiarazione congiunta. Il nuovo programma è stato definito Global Combat Air Programme e sarà destinato a sostituire l’attuale caccia Typhoon.Leonardo sarà partner strategico per lo sviluppo del programma, insieme a BAE Systems e Mitsubishi Heavy Industries e ha come obiettivo di un sistema di sistemi di nuova generazione per operazioni multi-dominio, che sarà operativo dal 2035.“La decisione dei governi di rafforzare la collaborazione con un programma così strategico come il Global Combat Air Programme è la testimonianza di un modello di cooperazione tra i tre Paesi efficace e promettente – afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo -. Siamo di fronte a uno dei programmi più sfidanti e avveniristici per l’industria dell’aerospazio e difesa – aggiunge – che garantirà l’autonomia tecnologica dei Paesi coinvolti e fornirà alle Forze Armate prestazioni e capacità operative senza precedenti”.“Il Global Combat Air Programme agirà anche da volano di sviluppo per l’industria nazionale nei decenni a venire, a beneficio delle future generazioni – conclude -. Grazie alla nostra forte presenza nel Regno Unito, Leonardo rappresenta nel programma due delle nazioni partner, ovvero l’Italia e il Regno Unito”.La compagine italiana oltre a Leonardo – presente nel programma già dal 2018 con Leonardo UK – vedrà coinvolti Avio Aero, Elettronica e MBDA Italia insieme all’intero ecosistema innovativo e produttivo del Paese.