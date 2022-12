Cortilia lancia Discovery il servizio di spesa online in tutta Italia

Lunedì 5 dicembre 2022 - 14:06

Ecommerce di una selezione di prodotti: prosegue crescita sul territorio

Milano, 5 dic. (askanews) – Si chiama Cortilia discovery ed è il servizio di spesa online di Cortilia “per essere presente ufficialmente in tutta Italia”. La foodtech company fondata da Marco Porcaro, che ha come primo azionista Renzo Rosso attraverso la Red circle investments, è già presente in 800 comuni tra Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio ma col servizio discovery permette ai clienti di tutta Italia di acquistare attraverso il sito dedicato e ricevere in pochi giorni una selezione dei migliori prodotti a marchio “Scoperto da Cortilia per voi”.Questo è “un passo importante per l’azienda che, all’indomani dell’apertura della piazza di Roma, continua nel suo percorso di espansione sul territorio per avvicinare sempre più consumatori consapevoli a produttori locali all’insegna della sostenibilità”, si legge nella nota.“Siamo orgogliosi ed entusiasti all’idea di portare, attraverso una prima selezione di prodotti, un’esperienza enogastronomica di alta qualità su larga scala. Dal 2011, lavoriamo senza sosta per scoprire le realtà produttive più meritevoli e portare i migliori prodotti sulle tavole d’Italia e Discovery è un passo in questa direzione: chiunque avrà la possibilità di assaporare il gusto autentico delle nostre eccellenze locali, verso una filiera agroalimentare sempre più virtuosa, tracciabile e sostenibile a livello ecologico, sociale ed economico” ha commentato il ceo Marco Porcaro.Per acquistare online occorrerà registrarsi sul sito o procedere alla navigazione come ospite Una volta riempito il proprio carrello, al momento del checkout, il pagamento della spesa potrà avvenire tramite carta di credito, Paypal, Apple Pay o Google Pay, nel rispetto delle più stringenti normative europee sui pagamenti elettronici. Gli ordini verranno spediti tramite corriere espresso in 3 ai 5 giorni in tutta Italia. La spedizione costerà 7,99 euro per gli ordini compresi tra 29 e euro, al di sopra è gratis.