Gentiloni (Ue): la vera sfida storica è la transizione green e digitale

Sabato 3 dicembre 2022 - 16:20

Il commissario Ue: prima ne diventiamo consapevoli e meglio sarà

Roma, 3 dic. (askanews) – La “vera sfida storica” che aspetta l’Unione europea è rappresentata dalla transizione green e dalla rivoluzione digitale e “prima ne diventiamo consapevoli meglio sarà”. Lo ha detto a Rome Med il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni. “E una sfida per il modo di pensare dei decisori, dovranno cambiare le competenze del lavoratori, servirà una montagna di investimenti, in gran parte privati ma ci vorrà anche lo spazio fiscale per investimenti pubblici… Cambierà tutto, come ci muoviamo, come mangiamo, come lavoriamo, come produciamo, tutto verrò trasformato dalla transizione energetica e dalla rivoluzione digitale: prima ne diventiamo consapevoli e meglio sarà”.Bea/Int2