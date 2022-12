Finanza sostenibile, Social Impact Investments Conference a Roma

Sabato 3 dicembre 2022 - 12:55

Istituzioni, docenti e ricercatori alla sesta edizione

Roma, 3 dic. (askanews) – La finanza sostenibile ricopre un valore importantissimo nella nostra società; negli ultimi anni infatti abbiamo spesso sentito parlare di tagli delle emissioni inquinanti, economia a basso sviluppo ambientali, esg… Per far chiarezza su tutti questi temi, istituzioni, policy makers, docenti di economia e ricercatori si sono riuniti nella sesta edizione della Social Impact Investments International Conference, che si è svolta il 1 e 2 dicembre 2022. Tra le presenze istituzionali: Antonello Folco Biagini, Eugenio Gaudio, Riccardo Graziano, Fabrizio D’ascenzo, Alberto Pastore, Roberto Pasca, Livio de Santoli. Tra i relatori, Andrea Paltrinieri, Leonardo Vagaggini, Claudia Guagliano, Lucia Alessi, Jacopo Schettini, Nicola Gatto. Sono solo alcuni dei nomi chiamati dal Prof. Mario La Torre, e dal comitato scientifico della Conference, da lui presieduto.La giornata accademica del 1° dicembre è stata dedicata alla presentazione dei paper di docenti e ricercatori italiani e stranieri. Quest’anno sono stati presentati più di 30 lavori. La seconda giornata é stata dedicata ai workshop internazionali sulle tematiche della finanza sostenibile. Tra gli interventi di spicco, quello di Ivan Faiella di Banca D’Italia che ha delineato quelli che sono i tratti essenziali delle azioni delle banche centrali in favore della finanza sostenibile. Hanno partecipato a queste giornate numerosi esponenti di imprese dell’energia e del mondo finanziario come Eni e Enel, Terna, A2A, Sace, Illimity banca, rappresentanti di banche e delle istituzioni.La sesta edizione si è conclusa con l’assegnazione dei Best Papers Awards, promossa da Invitalia Mediocredito Centrale; al riguardo il Prof. Mario La Torre ha sottolineato come il concorso sia stato ricco di ottimi lavori, a testimonianza di come la finanza sostenibile sia ormai un filone della letteratura entrato a pieno titolo nelle prospettive di ricerca degli studiosi nazionali e internazionali. L’evento è promosso dall’Università di Roma “La Sapienza”, insieme ad UnitelmaSapienza, ed in partnership con il Centro Casmef dell’Università LUISS Guido Carli, con il patrocinio dell’Ente Nazionale per il Microcredito e della Fondazione Roma Sapienza. Event partner dell’edizione 2022, la University Alliance for Positive Finance e la Social Impact Agenda per l’Italia. La Conference è sponsorizzata da Invitalia Mediocredito centrale e Bper Banca.La giornata accademica del primo dicembre è stata dedicata alla presentazione dei paper di docenti e ricercatori italiani e stranieri. Quest’anno sono stati presentati più di 30 lavori.