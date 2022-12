Nautica, Toti: Liguria è la prima regione italiana per produzione

Venerdì 2 dicembre 2022 - 16:08

"Anche Salone Genova è tornato ad essere di assoluta eccellenza"

Genova, 2 dic. (askanews) – “La nautica da diporto è un settore straordinariamente trainante e significativo che chiude una delle filiere più importanti al mondo. La Liguria è la prima regione italiana per la produzione di nautica da diporto e la prima ad avere ospitato i marine resort per gli yacht”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in occasione dell’assemblea “Genova e i Grandi Yacht: infrastrutture, formazione e burocrazia, le sfide da cogliere per sostenere l’eccellenza”, promossa da Genova for Yachting.“Abbiamo anche un Salone Nautico – ha sottolineato Toti – che è tornato ad essere di assoluta eccellenza per numeri e qualità dell’offerta e un settore di cantieristica e refitting che sta competendo con i maggiori player globali. È attorno a tutto questo che stiamo costruendo un’offerta turistica ed industriale molto importante. La nautica da diporto, in particolare, sta diventando un’eccellenza sulla quale puntiamo e vogliamo continuare a puntare molto, aiutandola ad integrarsi con altri settori primari per il nostro territorio come industria, turismo e logistica”.“Sul tema della presunta incompatibilità tra l’area delle riparazioni navali ed il progetto di pista ciclopedonale di Renzo Piano – ha concluso il governatore ligure – bisogna mettersi tutti attorno ad un tavolo per trovare una soluzione soddisfacente per tutti gli stakeholder e la città. Serve uno sguardo lungo e non bisogna avere paura del futuro: ogni cambiamento è un’opportunità. La discussione in atto sul nuovo piano regolatore portuale deve aiutare Genova e tutta la Liguria a valorizzare i nostri moli, le nostre banchine e le nostre aziende del settore, aumentando la nostra capacità nautica ed il benessere di tutto il territorio”.