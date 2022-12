Giornate Trevi, Favero: sostenibilità pivot fondamentale

Venerdì 2 dicembre 2022 - 13:32

Globe Italia con Wec Italia aprono VI edizione

Roma, 2 dic. (askanews) – “Da sei anni nel cuore verde dell’Italia Globe con Wec ed askanews organizza un momento di approfondimento importante mettendo assieme imprese, cittadini, collaboratori parlamentari e stakeholder per approfondire e lanciare un messaggio, valido ancora di più oggi per il momento che stiamo vivendo: la sostenibilità è un pivot importante per abbassare i costi energetici, favorire l’innovazione, affrontare le sfide che abbiamo davanti prima fra tutti quella della ricerca della pace”.Lo dichiara Matteo Favero, presidente di Globe Italia, aprendo i lavori della VI edizione delle Giornate dell’energia e dell’economia circolare di Trevi.“Quest’anno questo appuntamento assume una maggiore importanza di attesa in quanto è il primo appuntamento ad alto livello che si caratterizza per un approfondimento importante sui temi dell’Energia e dell’Economia circolare, con partner internazionali, a 40 giorni dal cambio di governo con l’arrivo dell’esecutivo Meloni”, aggiunge Favero.