Bmps, stipulato atto fusione per incorporazione di COG

Depositato presso Registro imprese Arezzo-Siena

Roma, 2 dic. (askanews) – Banca Monte dei Paschi di Siena e COG (ex Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi) hanno stipulato l’atto di fusione per incoporazione in Bmps di COG, società interamente controllata dal gruppo bancario. L’atto, si legge in una nota, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena.Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 5 dicembre 2022 e gli effetti contabili e fiscali dal primo gennaio 2022.