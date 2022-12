Stellantis, immatricolazioni novembre +1,5% a 36.892 unità

Giovedì 1 dicembre 2022 - 18:14

Quota mercato al 30,9%. Vendite 11 mesi -17% a 428.599 unità

Milano, 1 dic. (askanews) – Immatricolazioni in crescita dell’1,5% a 36.892 unità per Stellantis a novembre in Italia rispetto allo stesso mese del 2021. La quota di mercato è pari al 30,9% rispetto al 34,8% di novembre 2021. Lo si apprende da dati elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.Nei primi 11 mesi, le immatricolazioni sono pari a 428.599 unità (-17%), mentre la quota di mercato si attesta al 35,5%, rispetto al 37,8% dello stesso periodo dello scorso anno.Sono 4 i modelli Stellantis nella top ten di novembre: Fiat Panda (8.629), al primo posto, seguita da Lancia Ypsilon (3.597) al terzo posto, Jeep Renegade (2.718) e Fiat 500 (2.476).A livello di brand in crescita Alfa Romeo che registra un +66,25% a 1.586 unità, Lancia +12,2% (3.598), Jeep +10% (4.599), Peugeot +30,7% (6.092). In calo Citroen -7,17% (4.414 unità), Fiat -7,76% a (14.071 unità)e Opel -25% (2.516)