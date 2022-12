Immobiliare, Idealista: prezzi case +1% a novembre, Milano leader

Giovedì 1 dicembre 2022 - 10:47

Prezzo medio al metro quadro di 1.833 euro, a Milano è di 4.891

Milano, 1 dic. (askanews) – Crescono dell’1% i prezzi delle case usate in Italia rispetto al mese scorso, per una richiesta media di 1.833 euro al metro quadro. Considerando la variazione anno su anno, i prezzi sono aumentati dell’1,1% rispetto, secondo l’ultimo indice dei prezzi di Idealista. Decisamente sopra la media nazionale il valore al metro quadro di Milano, dove si spendono 4.891 in media.I mercati regionali vedono 14 aree in trend positivo contro sei che evidenziano variazioni negative. I maggiori rialzi spettano a Lombardia (1,6%), Campania (1,3%), Trentino-Alto Adige e Lazio (entrambe raggiungono l’1,2%). All’opposto, i maggiori ribassi toccano Molise (-0,7%), Calabria (-0,5%) e Umbria (-0,4%). Cali marginali anche in Basilicata (0,3%), Sardegna e Liguria (-0,2%).Per quanto riguarda le principali piazze immobiliari italiane, in rialzo Milano e Bologna (1,4%), Torino (1,1%), Napoli (0,9%), Roma (0,5%), Palermo (0,2%). Scendono Genova (-0,1%) e Venezia (-0,4%).Sul fronte dei prezzi, la provincia italiana più cara si conferma anche questo mese Bolzano con i suoi 4.383 euro al metro quadro. La seguono Milano (3.250 euro al metro quadro) e Savona (3.119). Valori superiori alla media italiana in altre 26 aree provinciali compresi tra i 3.066 euro di Lucca ed i 1.928 euro di Siena. Di contro, i mercati più economici sono Biella (606), Caltanissetta (685) e Isernia (693).Milano (4.891 euro al metro quadro) si conferma anche a novembre la città più cara dove acquistare casa, seguita da Bolzano (4.475) e Venezia (4.423). Prezzi superiori alla media nazionale in altri 35 capoluoghi compresi tra Firenze (4.007) e Bari (1.836). Di contro, Biella (678) è il capoluogo più economico davanti a Ragusa (810) e Vibo Valentia (859).