Auto, immatricolazioni novembre +14,67% a 119.853 unità

Giovedì 1 dicembre 2022 - 18:05

Trasferimenti di proprietà salgono a 415.438 (+43,07%)

Milano, 1 dic. (askanews) – Quarto mese consecutivo in rialzo per il mercato dell’auto che a novembre registra un aumento delle immatricolazioni del 14,67% a 119.853 unità, rispetto alle 104.519 unità di novembre 2021. Lo rende il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Resta negativo ma con una riduzione della contrazione, il consuntivo dei primi 11 mesi che registra una flessione dell’11,63% a 1.211.769 unità, rispetto a 1.371.315 unità dello stesso periodo dello scorso anno.I trasferimenti di proprietà sono stati 415.438 a fronte di 290.382 passaggi registrati a novembre 2021, con un aumento del 43,07%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 535.291, ha interessato per il 22,39% vetture nuove e per il 77,61% vetture usate.