Piazza Affari chiude in rialzo +0,59%, tonfo per le Tim

Mercoledì 30 novembre 2022 - 17:48

Dopo che Butti ha escluso Opa totalitaria sul gruppo

Roma, 30 nov. (askanews) – Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con l’Ftse Mib che guadagna lo 0,59%, a 24.610 punti, in linea con le altre piazza europee: Francoforte ha messo a segno un rialzo dello 0,31% mentre Londra ha guadagnato lo 0,79%. Meglio Parigi, in progresso dell’1,03%. In rialzo lo spread Btp-Bund che chiude a 196 punti.Sotto i riflettori quest’oggi il titolo Tim che ha ceduto oltre il 5% sopra comunque i minimi di giornata. Dopo le dichiarazioni del sottosegretario con delega alle Tlc Alessio Butti che ha escluso l’Opa totalitaria sul gruppo, su cui il mercato nelle scorse settimane aveva speculato. “L’Opa totalitaria è una fantasia”, ha detto Butti. In calo anche Saipem (-2,15%) e Leonardo (-1,74%).Sul fronte opposto, in evidenza quest’oggi banca Mediolanum che ha guadagnato il 2,3% e Moncler, in rialzo del 2,19%.