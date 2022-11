Exor indica Gianluca Ferrero come presidente Juventus. Società giù in borsa dopo le dimissioni del cda

Martedì 29 novembre 2022 - 12:47

Il rinnovo del consiglio il prossimo 18 gennaio

Roma, 29 nov. (askanews) – Dopo le dimissioni in blocco del consiglio di amministrazione di Juventus ieri, Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di presidente della società bianconera all’assemblea per il rinnovo del consiglio il prossimo 18 gennaio.“Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, il dr. Ferrero possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico” si legge in una nota della holding, che aggiunge che la lista completa dei candidati a consiglieri verrà comunicata nei termini di legge.Ferrero, nato a Torino nel 1963, laureato in Economia e Commercio nel 1988, iscritto all’ordine del Dottori Commercialisti di Torino dal 1989 e al registro del Revisori Legali dal 1995 è presidente del collegio sindacale di GEDI Gruppo Editoriale, nonchè di Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, P. Fiduciaria, Emilio Lavazza, Nuo e Lifenet.E’ sindaco effettivo in Fenera Holding, vicepresidente del cda di Banca del Piemonte e consigliere di Italia Independent Group, di LOL e di Pygar.Dopo le dimissioni in blocco del cda della Juventus, nell’occhio del ciclone per un’indagine su presunti falsi in bilancio, il titolo della società calcistica perde il 4,08% a 0,2682 euro alla borsa di Milano. Il cda prima di dimettersi ha dominato direttore generale del club bianconero Maurizio Scanavino, attuale ad di Gedi, ed Exor stamani ha annunciato che indicherà per la presidenza all’assemblea dei socia il 18 gennaio il commercialista Gianluca Ferrero, al posto di Andrea Agnelli. Il consiglio rivedrà e riapproverà inoltre il bilancio al 30 giugno scorso.Bea/Int14