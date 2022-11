Milano-Cortina 2026: in Valtellina confronto sull’accessibilità

Lunedì 28 novembre 2022 - 14:25

Progetto promosso da PoliS, realizzato da Fondazione Triulza e Pares

Milano, 28 nov. (askanews) – “Territori Olimpici – Accessibilità per Tutti” è il percorso che ha portato alla costruzione di una comunità di pratica in Valtellina per raccogliere idee, spunti e proposte sul tema delle accessibilità in vista dei Giochi Olimpici 2026. Il progetto è promosso da PoliS, ente strumentale di ricerca di Regione Lombardia, e realizzato da Fondazione Triulza in partnership con Pares. Il percorso si configura come una ricerca esplorativa partecipata sulle condizioni di accessibilità a servizi turistici, culturali e territoriali in Valtellina. Ha avuto inizio a luglio con un evento di avvio al quale hanno partecipato diverse istituzioni e organizzazioni del territorio valtellinese, ed è proseguito successivamente con interviste, quattro focus group a cui hanno aderito 95 persone e un questionario per raccogliere punti di vista e spunti rispetto al tema delle accessibilità che è già stato compilato da 450 persone del territorio e non solo. È ancora possibile compilare il questionario a questo link:https://it.surveymonkey.com/r/M69XKGSIl 2 dicembre a Sondrio ci sarà un nuovo appuntamento: un momento di rielaborazione e restituzione dei risultati che si terrà la mattina, dalle ore 10.00 alle 13.00. Quest’occasione vedrà riunite in presenza molte delle persone e delle organizzazioni che hanno partecipato alla comunità di pratica, con l’obiettivo di raccogliere il lavoro fatto finora e soprattutto per lanciare lo sguardo al futuro, da qui al 2026.La mattinata prevede una breve parte introduttiva con Fulvio Matone, PoliS Lombardia; Massimo Minelli, Fondazione Triulza e Anna Maria Pola Orio, Fondazione Pro Valtellina. Seguirà un breve racconto di esperienze, coordinate da Armando De Salvatore di Craba – Ledha, con gli interventi diFrancesca Rogna, Associazione Dappertutto OdV (Natura Accessibile), Gloria Busi, Rete Bibliotecaria Provinciale – Provincia di Sondrio (Cultura Accessibile), Renata Petrella, Unione Comuni Lombarda della Valmalenco (Sport Accessibile).Elisa Frangi e Graziano Maino di Pares illustreranno i primi risultati del percorso “TerritorOlimpici”.La mattinata entrerà nel vivo con l’esercizio della “Nuvola delle idee sulle accessibilità”, un lavoro a gruppi di rielaborazione e restituzione delle idee emerse in questi mesi. Le conclusioni con uno sguardo al futuro saranno a cura di Fulvio Matone, PoliS Lombardia.(nella foto: un’immagine del focus group che si è svolto a Sondrio l’ 11 luglio 2022)