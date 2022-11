Abruzzo Economy, Marsilio riunisce Stati generali dell’economia

Venerdì 25 novembre 2022 - 15:02

Giovedi 1 e venerdì 2 dicembre a Pescara

L’Aquila, 25 nov. (askanews) – “L’obiettivo è promuovere un confronto di altissimo profilo al livello nazionale, come già avvenuto nella prima edizione del 2021. Interverranno relatori esperti e rappresentanti istituzionali di chiara fama appartenenti al mondo della politica, dell’economia e dell’impresa”. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha presentato così oggi, a L’Aquila, insieme all’organizzatore dell’evento, Michele Russo, la seconda edizione di Abruzzo Economy Summit, Stati Generali dell’economia che si terrà giovedì 1 e venerdì 2 dicembre a Pescara, presso il Padiglione “D. Becci”.Il summit analizzerà i temi dell’economia globale alla luce della crisi che la pandemia e la difficile situazione geopolitica hanno innescato. Gli Stati generali dell’economia abruzzese indagheranno, poi, le opportunità di ripresa e resilienza, esaminando le dinamiche che plasmano il contesto di riferimento nel medio e lungo periodo, mettendo a fuoco scenari di sviluppo e crescita. L’iniziativa è patrocinata da Confindustria Chieti Pescara e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, che prevede il riconoscimento di 14 crediti formativi per la categoria.Numerosi i sostenitori tra enti pubblici e aziende. “Sarà interessante – ha proseguito Marsilio – ascoltare l’economista, politologo e saggista Edward Luttwak, i capitani d’industria radicati sul territorio abruzzese oltre al contributo di accademici e studiosi e molti altri ospiti in programma, per capire cosa possiamo fare e quali politiche si possono mettere in campo al fine di individuare le nuove sfide strategiche per il territorio e per il Paese”.