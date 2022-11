Sicilia, Salvini: 82 milioni per diga di Pietrarossa

Martedì 22 novembre 2022 - 15:13

Bando lavori entro il 31 dicembre

Roma, 22 nov. (askanews) – Sbloccati i lavori della diga di Pietrarossa in Sicilia. Lo comunica il Mit specificando che ciò succede dopo 40 anni dal suo concepimento e dopo 25 anni di fermo del cantiere.Per il ministro Matteo Salvini si tratta di “un intervento di eccezionale attualità in un periodo di siccità come quello che stiamo vivendo, trattandosi di una grande diga vigilata dal Mit e che alimenta, con i suoi 45 milioni di metri cubi di invaso, la dotazione del sistema idrico più importante della Sicilia, quello che irriga ben 17.500 ettari della piana di Catania”.Entro il prossimo 31 dicembre sarà pubblicato il bando dei lavori che avranno concreto avvio nei primi sei mesi del 2023 e si concluderanno nel 2026. L’intervento ha un importo complessivo di 82,2 milioni di euro.