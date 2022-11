Manovra, Assolombarda: abbastanza normale, bene su energia

Martedì 22 novembre 2022 - 12:52

Su taglio contributivo ci aspettavamo qualcosa di più

Milano, 22 nov. (askanews) – “È una manovra che ritengo abbastanza normale, perché poi tiene anche delle misure che i partiti avevano richiesto durante la campagna elettorale, quindi anche se non tutte le misure hanno il nostro apprezzamento riteniamo che facciano parte della normale dinamica”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine dell’evento “La nuova Rai per l’estero” a Palazzo Lombardia.“Indubbiamente la manovra aveva dei paletti molto limitati, siamo soddisfatti per quanto riguarda le misure che sono state prese per l’energia che hanno riconfermato la strategicità. Per quanto riguarda il taglio contributivo, da quel punto di vista invece ci aspettavamo qualcosa di più anche se negli ultimi giorni avevamo capito che gli spazi erano veramente molto limitati” ha aggiunto.“Quello che mi auguro è che venga mantenuta la grande attenzione sul tema dello energia e che in futuro vengano destinate più risorse al al taglio dei contributi. Questo è fondamentale per combattere l’inflazione e per fare sì che ci sia anche una maggiore vita sociale” ha continuato sottolineando l’importanza di proseguire con il “taglio del cuneo contributivo che per noi e per tutte le produzioni sotto i 35mila euro andrebbe a tutelare le categorie esposte al fenomeno inflativo”.