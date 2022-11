Calabria, Salvini incontra Saccomanno su infrastrutture

Martedì 22 novembre 2022 - 16:24

Il ministro ha confermato massima deterninazione su Ponte Stretto

Roma, 22 nov. (askanews) – “Lungo incontro tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il responsabile della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno. Al centro del colloquio, le scelte del governo e del Mit in particolare a favore della regione”. Lo si legge in una nota.“Nello specifico – aggiunge -, si tratta del rifinanziamento per lavori di sistemazione della Statale 106 Jonica. A proposito della SS182 Trasversale delle Serre, invece, il via alle ruspe è previsto l’estate prossima. Il tutto senza dimenticare il Ponte sullo Stretto, su cui Salvini ha confermato massima determinazione. Salvini e Saccomanno hanno anche fatto il punto della situazione sull’Alta Velocità Ferroviaria Salerno-Reggio Calabria”.