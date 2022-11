Turismo, Sigeric vince bando Toscana e lancia Amiata Epic Tour

Lunedì 21 novembre 2022 - 12:39

Itinerario alla scoperta del Monte Amiata

Firenze, 21 nov. (askanews) – Un nuovo prodotto turistico che unisce la passione per il cicloturismo alla scoperta del territorio toscano e alla valorizzazione del lavoro delle cooperative di comunità locali. E’ quanto propone l’Amiata epic tour, un itinerario alla scoperta del Monte Amiata, un’area della Toscana dalle infinite varietà, tra le terre nere del vulcano, i borghi arroccati e il tufo. Il nuovo prodotto turistico è stato realizzato dalla cooperativa Sigeric grazie ai finanziamenti regionali provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020.Il progetto, infatti, è risultato tra i vincitori del bando a sostegno delle cooperative di comunità ottenendo così il finanziamento a fondo perduto per la sua realizzazione. Obiettivo del bando era agevolare la costruzione di una rete di relazioni tra le cooperative di comunità della Toscana. Per farlo Sigeric ha fatto affidamento sulla sua esperienza nei servizi al turismo e soprattutto sull’esperienza nel campo del cicloturismo proponendo un progetto che mette in relazione tre cooperative di comunità dell’Amiata e altri soggetti del territorio per un tour, rivolto agli amanti della mountain bike, che attraversa borghi e vallate dell’Amiata.“Noi siamo stati dei facilitatori – spiega Pierangelo Caponi di Sigeric .- Abbiamo messo il nostro know how al servizio delle cooperative di comunità e altre realtà locali realizzando con loro un nuovo prodotto turistico che valorizzi il territorio e chi ci opera. Ora saranno proprio loro a gestire e portare avanti il prodotto turistico che noi abbiamo messo in piedi”.