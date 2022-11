Gronda Genova, Rixi: a dicembre al via cantieri lotto zero

Lunedì 21 novembre 2022 - 12:31

"Poi da gennaio dovrebbe iniziare il lotto 1"

Genova, 21 nov. (askanews) – “Il protocollo d’intesa verrà firmato i primi di dicembre, poi partirà il lotto zero e, definitivamente, entro 40 giorni si dovrà esprimere il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto 1 e gli altri, con la firma del direttore generale del Ministero che si occupa di concessioni autostradali”. Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, parlando dell’avvio dei lavori per la Gronda di Genova, a margine dell’inaugurazione della Smart Week nel capoluogo ligure.“Il lotto zero, con le opere a mare, speriamo – ha sottolineato il viceministro delle Infrastrutture – di vederlo già nel mese di dicembre, poi da gennaio dovrebbero iniziare le cantierizzazioni sul lotto 1”.