Ex Ilva, Toti: il tempo è poco, governo prenda decisioni nette

Lunedì 21 novembre 2022 - 11:42

"La mano pubblica è indispensabile"

Genova, 21 nov. (askanews) – “Credo che su Ilva la mano pubblica sia indispensabile, come ritengo che un socio industriale sia fondamentale perché evidentemente come tutte le imprese necessita di un know how importante e di un mercato internazionale. Sarà il Ministero dello Sviluppo economico a dover decidere quale sia la strategia, l’importante è che sia chiaro a tutti che il tempo è poco e bisogna prendere delle decisioni nette. La politica deve tornare a saper scegliere”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, parlando dell’ex Ilva a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria Genova.