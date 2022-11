Abruzzo, Marsilio ad Alanno inaugura reparto sterile Alfasigma

Venerdì 18 novembre 2022 - 19:29

Investimento di 4 mln per nuovo centro tecnologico

Pescara, 18 nov. (askanews) – Il presidente della giunta regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto ad Alanno (Pescara) all’inaugurazione del nuovo reparto sterile 4 di Alfasigma: un centro tecnologico, realizzato grazie ad un investimento di circa 15 milioni di euro, che si innesta in un più ampio piano di sviluppo ed investimento produttivo. Il reparto Sterile 4 è strategico in termini di business aziendale, sia per la produzione di siringhe pre-riempite che per nuove opportunità nel campo dello sviluppo e della produzione di farmaci “per conto” delle grandi multinazionali del farmaco.“In anni in cui si è spesso chiamati a dare risposte a crisi aziendali, – ha affermato Marsilio – un investimento importante come questo di Alfasigma va salutato con soddisfazione. Del resto, la feroce globalizzazione ha impoverito soprattutto molte aree dell’Europa Occidentale e quindi anche l’Italia rispetto a competitor di altri Paesi che avanzano sul mercato, talvolta in maniera sleale sia sotto il profilo sociale che ambientale. Invece, in Europa si rispettano le regole sia nell’ambito della ricerca che in termini di sicurezza, esiste una giusta sensibilità nei confronti dell’ambiente ma l’effetto indotto è di rendere meno competitivi i nostri territori”.Marsilio ha poi affrontato la spinosa questione del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara, nella quale ricade il sito produttivo di Alfasigma ad Alanno, forte di 400 addetti ed una produzione media annua di più di 550 milioni di dosi singole di solidi orali, 82 milioni di iniettabili e oltre 90 mercati serviti. “Dopo lunghi anni di problematiche e questioni burocratiche e giudiziarie infinite, rispetto alle quali, peraltro, la Regione è estranea in termini di responsabilità diretta – ha detto Marsilio – anche alla luce delle rassicurazioni ricevute proprio nell’incontro di ieri con il vice ministro per le Infrastrutture, Galeazzo Bignami, sembrano essersi create le premesse per la chiusura di tutti i contenziosi attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse. Questo – ha concluso Marsilio – consentirà all’Arap di unificare tutte le aree dei consorzi industriali sbloccando, a sua volta, l’empasse in cui si trovano da tempo le aziende operanti nell’area industriale Chieti-Pescara sia a livello di servizi erogati che di quote da trasferire al Consorzio”.