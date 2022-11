Competitività, I-Com: Italia davanti a Canada ma dopo Germania e Usa

Lunedì 14 novembre 2022 - 12:16

L'Emilia Romagna prima tra le Regioni per innovazione

Roma, 14 nov. (askanews) – Istituto per la Competitività (I-Com), Information Technology and Innovation Foundation (Itif), German Economic Institute (IW) e Macdonald-Laurier Institute (Mli) hanno presentano oggi a Bruxelles i risultati del nuovo “Transatlantic Subnational Innovation Competitiveness Index”, che esamina il livello di innovazione e competitività di 96 stati, province e regioni di Usa, Germania, Italia e Canada. Secondo quanto riporta un comunicato, Massachusetts, Baden-Württemberg, California, Berlino e Washington guidano la classifica, mentre Alaska, West Virginia, Sicilia, Calabria e Mississippi si attestano agli ultimi posti.L’Emilia Romagna (17° posizione) è in vetta tra le regioni italiane, seguita da Lombardia (28°), Piemonte (35°), Lazio (36°) e Friuli Venezia Giulia (39°). In fondo alla graduatoria Molise (86°), Sardegna (88°), Puglia (92°), Sicilia (94°) e Calabria (95°).Secondo lo studio, le mosse per aumentare la competitività del Paese in sintesi sono rafforzamento delle competenze di dipendenti e manager; aumento del numero di laureati Stem, maggiore capitalizzazione e crescita dimensionale delle piccole e medie imprese e incentivi per la transizione digitale.Sebbene gli Stati Uniti possano sembrare molto avanti quando si parla di ecosistemi regionali innovativi, secondo il rapporto i numeri mostrano un quadro diverso da quello che ci si aspetta dall’Europa ma soprattutto dall’Italia. A un esame più attento, infatti, i Länder tedeschi sono in media meglio posizionati rispetto agli stati Usa, mentre le regioni della Penisola superano le province del Canada.(Segue)