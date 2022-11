Antonio Bufalari nuovo Segretario Generale Assonautica

Lunedì 14 novembre 2022 - 18:38

Coordinatore per la Regione Lazio di ONTM

Roma, 14 nov. (askanews) – Antonio Bufalari, già Coordinatore della Regione Lazio di ONTM, è il nuovo Segretario Generale dell’Associazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Economia del Mare – Assonautica ItalianaGià Presidente di Assonautica Romana e componente dell’Advisory Board di Assonautica Italiana, Avvocato e Docente di Diritto della Nautica da Diporto, nonché, Coordinatore per la Regione Lazio di ONTM, Antonio Bufalari è stato nominato nuovo Segretario Generale di Assonautica Italiana, su indicazione del Presidente Giovanni Acampora.Il Presidente di ONTM, Roberto Minerdo, ha accolto con entusiasmo la nomina di Bufalari sottolineando come “tutto l’Osservatorio non può che essere orgoglioso che un proprio componente sia stato scelto per un incarico di questa importanza e rilevanza: sono convinto che Antonio non mancherà – come già fatto durante tutta la sua carriera – di onorare la fiducia che è stata riposta in lui. Ho accettato le dimissioni di Antonio da Coordinatore Regione Lazio di ONTM, consapevole che la sua nuova nomina non gli avrebbe permesso lo svolgimento di attività operative per l’Osservatorio. Ma sono felice di annunciare che Antonio ha deciso di mantenere un ruolo attivo nella grande squadra di ONTM, accettando la nomina a Membro Effettivo del Comitato Strategico che il Consiglio Direttivo gli ha proposto”.“Ringrazio il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutta la struttura di ONTM per avermi voluto accompagnare sino a questo importante traguardo: come evidenziato dal Presidente, la nomina a Segretario Generale di Assonautica Italiana mi ha costretto a rassegnare le mie dimissioni da Coordinatore Territoriale di ONTM, ma sono lusingato che l’Osservatorio abbia riconosciuto il valore dell’attività svolta sino ad oggi, proponendomi la nomina a componente del Comitato Strategico”; così Antonio Bufalari, il quale continua “Ho trovato in ONTM un equipaggio affiatato, essenziale per una buona navigazione, ringrazio, pertanto, il Presidente Minerdo per avermi accolto nella nuova veste a supporto dell’attività avviata a tutela e promozione del nostro amato Mare “.Il Comitato Strategico ONTM è l’advisory board dell’Osservatorio che riunisce imprenditori, manager e professionisti di riconosciuto valore nazionale e internazionale, i quali sono chiamati a contribuire al lavoro di ONTM attraverso l’attività di un tavolo permanente di confronto e approfondimento sui progetti e – più in generale – sull’attività svolta dall’Osservatorio.“Antonio si aggiunge ad altre grandi personalità del panorama italiano e internazionale che hanno deciso di aderire al Comitato Strategico ONTM: mi riferisco agli Avvocati Davide Maresca e Valentina Canalini, professionisti di riconosciuta fama a livello internazionale, che rappresentano la Segreteria Tecnica del Comitato, nonché ai Membri Effettivi Luca Sisto, Luca Ferrari, Giovanni Verreschi e Matteo Paggetti, imprenditori e manager che hanno portato con se, all’interno dell’Osservatorio, la competenza ed esperienza maturate in realtà straordinarie quali Confitarma, Harpaceas, ETT e Leonardo”; così Federico Ottavio Pescetto, Segretario Generale e VP di ONTM.