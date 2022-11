Lombardia, Bettini (Pd): Moratti? smettiamola di cercare Papa straniero

Domenica 13 novembre 2022 - 11:37

Stimo la Moratti ma inaccettabile che Pd sostenga sua candidatura

Roma, 13 nov. (askanews) – “Dobbiamo smetterla di cercare sempre il Papa straniero, dobbiamo smettere di pensare che per vincere dobbiamo travestirci da destra”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd intervistato su Radio 24, commentando l’ipotesi di appoggiare come Partito democratico Letizia Moratti alla guida della Regione Lombardia. “Stimo la Moratti ma fa parte organicamente della destra lombarda, la proposta di una sua candidatura per me è inaccettabile”, ha aggiunto.Invece per il Lazio “sono per la decisione di sostenere Alessio D’Amato come candidato Pp alla presidenza della Regione, ho saputo della sua candidatura dalle agenzie anche se mi danno del regista”, ha aggiunto. “Stimo D’Amato, è un buon candidato, ma sono sconcertato dallo schieramento politico”.Passando al tema dei migranti “la situazione italiana sulla questione non è una situazione di emergenza come lo è invece in altri paesi – ha sostenuto Bettini -. Non è la dimensione dell’accoglimento il problema”.