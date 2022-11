Energia, Urso: sbloccheremo impianti rinnovabili prossime settimane

Sabato 12 novembre 2022 - 13:00

"Nostra linea è risolvere problemi alla radice"

Mogliano Veneto, 12 nov. (askanews) – “Noi abbiamo una linea specifica che è quella di risolvere i problemi alla radice e quindi, nel caso della crisi energetica, produrre più energia in Italia, ovviamente bisognerà fare di più e di meglio, e lo faremo nelle prossime settimane sbloccando impianti di energia rinnovabile, solare, fotovoltaico, eolico e anche altre forme di produzione energetica sul territorio nazionale”.A dirlo il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso a margine del Forum Piccola Industria di Confindustria a Mogliano Veneto (Treviso).“Credo che i cittadini abbiano già compreso – ha proseguito Urso – da governi che si limitavano a fronteggiare le emergenze tamponando, e di tamponi in tamponi siamo finiti come tutti possono comprendere, a un governo che sì fronteggia l’emergenza, ma nel contempo pone le basi di una visione strategica su come risolvere alla radice i problemi del nostro tessuto produttivo e sociale”, ha concluso.