Credit Crunch, Bonomi: rischio dato da innalzamento dei tassi

Sabato 12 novembre 2022 - 11:15

"Ma la nostra è un'inflazione importata"

Mogliano Veneto, 12 nov. (askanews) – Il ritorno credit crunch potrebbe essere “un rischio, dato anche l’innalzamento dei tassi, specialmente per le politiche della banca centrale europea che sta facendo una rincorsa da una parte di aumento dei tassi per cercare di calmierare l’inflazione ma dall’altra non tiene conto che la nostra è un’inflazione importata”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine del Forum della piccola industria a Mogliano Veneto (Treviso), paventando il rischio di un ritorno del credit crunch.“A differenza delle politiche che sta facendo la Fed – ha aggiunto – dove è un’inflazione da crescita, la nostra è un’inflazione dovuta all’aumento del caro energia perché se noi guardiamo la bilancia di pagamenti quest’anno, dopo undici anni, torna negativa per 60 miliardi ed è un importo quasi tutto dovuto all’energia. Quindi sul tema del credito una riflessione va fatta anche perché le piccole e medie imprese hanno necessità di fare investimenti per agganciare le transizioni e quindi hanno necessità di farvi ricorso”, ha concluso.