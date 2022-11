Bonomi: i fringe benefit non ci convincono, valgono solo per il 17% dei lavoratori

Sabato 12 novembre 2022 - 13:03

Il presidente di Confindustria: serve il teglio del cuneo fiscale

Mogliano Veneto, 12 nov. (askanews) – I fringe benefit “non ci convincono molto”: lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi a margine del Forum della piccola industria a Mogliano Veneto (Treviso).“Primo perché la platea dei lavoratori che usufruisce di queste agevolazioni è molto ridotta – ha spiegato – i primi conteggi parlano di circa un 17% quindi molto pochi; secondo non ci convince perché si sposta la palla nel campo delle imprese.Alcune imprese li potranno erogare, altre li potranno erogare in maniera parziale e altro non potranno pagarli perché non sono nelle condizioni in questo momento dato l’aumento delle materie prime e dei costi energetici di avere spazi di bilancio e di finanza per poterlo pagare”. Quindi “noi chiediamo che l’assunzione di responsabilità, se si vuole intervenire a favore dei lavoratori per mettere più soldi in tasca agli stessi, sia presa dal parte del governo: il taglio delle tasse sul lavoro”.Invece, “serve un taglio al cuneo fiscale se vogliamo rimettere soldi nelle tasche degli italiani specialmente quelli con redditi bassi quelli sotto i 35mila euro che hanno sofferto durante la crisi stanno subendo i colpi dell’inflazione, bisogna tagliare le tasse”, ha sottolineato Bonomi, concludendo: “Credo che un Paese che spende mille miliardi all’anno di spesa pubblica possa riconfigurare il 4-5% di questa spesa, 50 miliardi, e avere le risorse per fare questo intervento”.Bnz/Int14