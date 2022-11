L’Ue alza la stima del Pil italiano nel 2022 (+3,8%), ma taglia per il 2023 al +0,3%

Venerdì 11 novembre 2022 - 12:32

Si fa sentire soprattutto lo shock dei prezzi dell'energia, che provocherà contrazione Pil quest'inverno

Roma, 11 nov. (askanews) – La Commissione europea ha nuovamente rivisto al rialzo la previsione di crescita del Pil dell’Italia di quest’anno, al 3,8%, ma di nuovo ha anche pesantemente ridotto la stima sul 2023, al +0,3%, mentre sul 2024 pronostica una crescita dell’1,1%. Le cifre sono contenute nelle previsioni economiche invernali, laddove lo scorso luglio l’esecutivo comunitario indicava una crescita italiana 2022 al 2,9% mentre sul 2023 prevedeva un più 0,9%, anche in quella occasione il dato di quest’anno era stato aumentato mentre quello del prossimo era stato rivisto al ribasso.L’Ue prevede che in Italia il tasso di disoccupazione cali all’8,3% quest’anno, che torni a salire all’8,7% nel 2023 per poi limitarsi all’8,5% nel 2024.In Italia, “il percorso in calo del disavanzo pubblico, che è stato sostenuto anche dalla crescita economica, dovrebbe arrestarsi nel 2024, rallentando la riduzione del debito pubblico”, afferma la Commissione europea nelle sue previsioni economiche d’autunno, pubblicate oggi a Bruxelles.“Lo shock dei prezzi dell’energia e il peggioramento delle prospettive esterne – si legge nelle previsioni – sono destinati a farsi sentire e spingere l’economia italiana a una contrazione del Pil questo inverno”.Comunque, “grazie alla solida crescita nei primi tre trimestri dell’anno, la crescita del Pil reale è prevista al 3,8% nel 2022, prima di rallentare allo 0,3% nel 2023 e risalire all’1,1% nel 2024. Il tasso di inflazione dovrebbe salire all’8,7% quest’anno prima di scendere al 2,3% entro il 2024”.Le proiezioni, precisa la Commissione, “si basano su una assunzione di politiche invariate, in quanto le elezioni politiche di fine settembre e la successiva formazione del nuovo governo hanno ritardato l’adozione dei piani di bilancio per il 2023”.La Commissione europea ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell’eurozona di quest’anno, al più 3,2%, ma ha pesantemente tagliato la previsione sul 2023 ad un più 0,3%, mentre sul 2024 stima una espansione del Pil aggregato dell’eurozona dell’1,5%.Da rilevare che l’esecutivo comunitario ha pesantemente tagliato la previsione sul Pil della Germania per cui ora prevede una recessione dello 0,6% nel 2023, dopo peraltro un moderato 1,6% su quest’anno, con una ripresa dell’1,4% sul 2024. Nelle previsioni di luglio scorso esecutivo comunitario indicava un Pil dell’eurozona al più 2,6% quest’anno un più 1,4% sul prossimo.Voz/Loc/Int14