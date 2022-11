Descalzi: il gas per ora è ok, ma sarà dura superare inverno 2023-24

Giovedì 10 novembre 2022 - 17:32

Bene governi su diplomazia energetica, ma servono rigassificatori

Bruxelles, 10 nov. (askanews) – Sostenere che dovemmo riuscire a superare quest'inverno senza altre crisi di approvvigionamento di gas "in linea di principio è corretto", ma la situazione sarà più difficile l'inverno prossimo, 2023-24, perché non avremo più il gas russo che abbiamo usato quest'anno, e dovremo sostituirlo in gran parte con il gas naturale liquefatto (Gnl), e per questo ci vorranno più impianti di rigassificazione nell'Ue e in particolar modo in Italia, altrimenti il Gnl andrà altrove nel mercato globale. E' bene, comunque, che il governo attuale, comunque, si stia muovendo in continuità con quello precedente nella "diplomazia energetica", per diversificare le fonti di approvvigionamento e sostituire quelle dalla Russia. Lo ha spiegato oggi a Bruxelles l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, parlando con la stampa a margine di una conferenza organizzata dalla "European House Ambrosetti" e dalla stessa Eni per presentare uno studio intitolato "Zero Carbon Technology Roadmap"."Abbiamo avuto – ha ricordato Descalzi – i primi sei mesi del 2022 con il gas russo all'80% (dei livelli precedenti, ndr), dopodiché è scemato e ora siamo sotto il 10%". Quindi, "nei primi sei mesi fino a giugno, luglio, abbiamo avuto questo gas russo che ci ha permesso di riempire gli stoccaggi", ciò che "è fondamentale per superare l'inverno, perché i flussi in offerta non riescono a soddisfare i picchi di freddo, e quindi i picchi di richiesta di gas". Ma "l'anno prossimo, a marzo – ha avvertito – quando ormai gli stoccaggi saranno 'sgonfiati', svuotati, ci troveremo nella necessità di avere altro gas per poter fare la stessa operazione che abbiamo fatto quest'anno, e che facciamo ogni anno"."Parlando dell'Italia, – ha continuato l'Ad dell'Eni – noi abbiamo sostituito parzialmente il gas russo dal 2023 con circa 7 miliardi di metri cubi che vengono da diverse parti del mondo, attraverso il Gnl. Le nostre 'facilities', i nostri impianti di ricezione e rigassificazione, sono occupati fortunatamente fino al 2026. Quindi questi sette miliardi" di metri cubi "che dovrebbero rimpiazzare parzialmente il gas russo e riempire gli stoccaggi, se non troveranno rigassificatori, andranno da altre parti. Questa – ha sottolineato – è la criticità che dobbiamo affrontare: rigassificatori immediatamente".Rispondendo alla domanda di un giornalista, Descalzi ha poi riconosciuto che il governo italiano "ha sicuramente accompagnato con grande efficienza ed efficacia" l'azione per trovare nuove fonti di approvvigionamento di gas. "Avere il governo con noi, e noi col governo – ha affermato -, dà molta più solidità ai contratti e rassicura molto di più rispetto alla concorrenza, perché ricordo che non siamo i soli a cercare gas"."E' vero che il gas è nostro" cioè delle compagnie, "ma noi abbiamo dei partner, abbiamo degli Stati che ci ospitano e che hanno da dire la loro su dove debba andare il gas. E il governo (quello attuale ndr) è fondamentale anche in quest'azione di reperimento e di consolidamento dell'azione fatta dal governo precedente"."Penso – ha continuato l'Ad di Eni – che ci sia grande consapevolezza, da parte di questo governo, del fatto che questa azione deve continuare. Perché la crisi può anche essere più acuta, sarà sicuramente più difficile nel 2023. E questo è un punto fondamentale: perché il gas che abbiamo in Italia, anche se ci sarà la possibilità di aumentare la produzione, e sarà dura, prenderà due o tre anni di tempo. Ma il gas vero, visto che continuiamo a consumare dai 72 ai 75 miliardi di metri cubi all'anno, deve arrivare da fonti diversificate. E abbiamo la fortuna di avere l'Africa come grande produttore, la fortuna di essere posizionati come Eni in Africa, in Medio Oriente e anche nel Far East, dove produciamo Gnl in Indonesia". "Quindi – ha concluso Descalzi – direi che la strada della diplomazia energetica che il governo ha intrapreso con Mario Draghi, e che credo continuerà anche con questo governo, costituirà un supporto fondamentale".