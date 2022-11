Veneto, Salvini vede Zaia: focus su opere strategiche

Mercoledì 9 novembre 2022 - 16:53

Presto a Venezia per un sopralluogo

Roma, 9 nov. (askanews) – Incontro tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. È stata l’occasione, poche ore dopo il vertice sulla A22 che interesserà anche Verona, per fare il punto della situazione su alcune opere strategiche. In particolare Salvini e Zaia hanno approfondito lo stato dell’arte sulla Pedemontana Veneta, sulle Concessioni Autostradali, sul possibile ingresso di Anas in Veneto Autostrade spa, sulla terza corsia della A4 Venezia-Trieste, sul sistema portuale che coinvolge Venezia, Porto Marghera e Chioggia.Il ministro Salvini “ha garantito e confermato massimo impegno per rispondere positivamente alle aspettative del territorio. Non a caso, proprio ieri, Salvini aveva già contattato alcuni sindaci come quelli di Vicenza e Treviso per rispondere ad alcune richieste. E presto sarà a Venezia per un sopralluogo”.