Stellantis investirà 300 mln in stabilimento di Kenitra in Marocco

Mercoledì 9 novembre 2022 - 20:13

Per raddoppiare capacità produttiva e lanciare piattaforma smart car

Milano, 9 nov. (askanews) – Stellantis investirà oltre 300 milioni di euro nell’impianto produttivo di Kenitra in Marocco allo scopo di raddoppiarne la capacità produttiva e di lanciare la piattaforma “smart car”. L’incremento della capacità produttiva è un elemento a sostegno dei piani aziendali per la crescita della regione Medio Oriente e Africa, in quanto punta a raggiungere una capacità produttiva di un milione di veicoli all’anno entro il 2030 con un’integrazione locale del 70%, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030. L’investimento è stato annunciato in occasione degli incontri con il Capo del Governo, il Ministro dell’Industria e del Commercio e il Ministro delegato del Capo del Governo per gli investimenti, la convergenza e la valutazione delle politiche pubbliche marocchini.“Siamo orgogliosi di annunciare oggi una nuova grande pietra miliare nella vita del nostro impianto di Kenitra in collaborazione con il Ministero dell’Industria e del Commercio del Marocco”, ha dichiarato Samir Chefran, Chief Operating Officer di Stellantis per il Medio Oriente e l’Africa. “Insieme siamo riusciti a rendere Kenitra un sito industriale di punta di Stellantis e a trasformarlo in un componente chiave per la realizzazione dei nostri obiettivi nella regione Medio Oriente e Africa, sfruttando il potenziale della piattaforma ‘smart car’ appena lanciata, che costituirà l’elemento portante della nostra offerta di veicoli per la regione entro il 2030”.L’investimento rientra nell’ambito dell’Accordo Industriale Strategico istituito nel 2015 tra Stellantis e il Governo marocchino con lo scopo di contribuire allo sviluppo dell’industria automobilistica del Paese.“Questa nuova fase del progetto Stellantis in Marocco illustra il posizionamento del Regno come una delle piattaforme industriali automobilistiche carbon free più competitive a livello mondiale, costruita grazie alla lungimirante visione e alla leadership di Sua Maestà il Re Mohammed VI. Inoltre, rafforza le capacità di produzione di veicoli elettrici nel nostro Paese e conferma la nostra determinazione a essere un attore chiave nella mobilità sostenibile”, ha dichiarato M. Ryad Mezzour, ministro dell’Industria e del Commercio.Fin dalla sua inaugurazione, nel 2019, l’impianto di Kenitra è sempre riuscito a superare gli obiettivi definiti nell’Accordo Industriale Strategico con un costante aumento dell’efficienza operativa e dei risultati di qualità.Con l’annuncio odierno l’impianto è destinato a raddoppiare la propria capacità produttiva fino a raggiungere i 400.000 veicoli all’anno, a cui vanno aggiunti 50.000 esemplari dei veicoli elettrici: Citroen Ami e Opel Rocks-e. La piattaforma “smart car” nasce per sostenere ulteriormente la gamma di Stellantis che, entro il 2030 rappresenterà il 40% dell’offerta di mobilità della regione.L’investimento creerà circa 2.000 nuovi posti di lavoro a livello locale. Stellantis si occuperà della formazione con l’obiettivo di riqualificare i suoi dipendenti.Stellantis ha raggiunto una quota di integrazione locale del 69%, con l’obiettivo di promuovere attività all’interno della regione per consentirle di diventare un’organizzazione perfettamente strutturata e in grado di sfruttare i talenti locali.Dal punto di vista ambientale, l’impianto è un modello di ottimizzazione energetica dal basso rapporto consumi per veicolo prodotto (425 kWh/veicolo); inoltre, a breve potrà avere accesso alle fonti rinnovabili, il cui sviluppo è sostenuto dalla strategia nazionale marocchina per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile.“L’ambizione globale di Stellantis beneficerà del ritmo di sviluppo sostenuto della regione Medio Oriente e Africa, che mira a contribuire alla creazione di un terzo motore per Stellantis, da aggiungere ad America settentrionale ed Europa – ha dichiarato il Ceo di Stellantis Carlos Tavares -. Confido che i team che operano nella regione saranno in grado di operare una crescita sostenibile e di raggiungere una posizione di leadership nel mercato con margini a doppia cifra, mentre portano avanti la transizione energetica. In Stellantis ci impegniamo a offrire ai nostri clienti in Medio Oriente e Africa una mobilità pulita, sicura e accessibile”.