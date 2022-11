Martedì 8 novembre 2022 - 11:55

Giorgetti, se ne va appassionato industria italiana

Roma, 8 nov. (askanews) – E’ morto l’ex ad di Fincantieri Giuseppe Bono alla guida per oltre venti di Fincantieri, aveva 78 anni. “Con grande dispiacere ho appreso la notizia della morte di Giuseppe Bono. ‘Maiora premunt’ mi aveva scritto appena qualche giorno fa, in un veloce scambio di messaggi. Le sue ultime parole, per quanto mi riguarda: anche in quel motto ho letto ancora una volta tutta la sua passione e amore per l’industria italiana. Una passione che ha coltivato negli anni in maniera concreta fino all’ultima lunghissima esperienza come amministratore delegato in Fincantieri. Un percorso, un modo di agire disinteressato e competente che è di esempio per tutti noi”, ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.