Infrastrutture, domani vertice tra Salvini e Zaia

Martedì 8 novembre 2022 - 16:37

Verrà affrontato anche il tema dell'A22

Roma, 8 nov. (askanews) – Domani il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini vedrà il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. All’ordine del giorno, si legge in una nota, infrastrutture, portualità e mobilità. Domani mattina, come annunciato, Salvini affronterà anche il tema della A22.Sempre a proposito di Nordest, il Vicepremier e Ministro ha confermato l’intenzione di fare al più presto alcuni sopralluoghi tra cui il sistema di dighe mobili Mose. Salvini ha anche avviato contatti con diverse amministrazioni comunali (le ultime in ordine di tempo: Vicenza e Treviso) con l’obiettivo di rispondere ad alcune sollecitazioni da parte dei sindaci.