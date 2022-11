Consiglio Toscana: Governo inserisca Pisa tra scali strategici

Martedì 8 novembre 2022 - 19:39

Approvata mozione all'unanimità

Firenze, 8 nov. (askanews) – Inserire lo scalo di Pisa tra quelli giudicati strategici nel piano nazionale aeroporti. Lo chiede una mozione, primo firmatario Andrea Pieroni (Pd), che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità dei presenti (il gruppo del Movimento 5 stelle non ha partecipato al voto). L’atto di indirizzo era collegato a un’interrogazione presentata da Irene Galletti (Movimento 5 stelle) e alla quale ha risposto in aula il presidente della Regione, Eugenio Giani.“L’interrogazione nasce da una lettura degli articoli di stampa più che dal piano nazionale dei trasporti”, ha detto Giani rispondendo alla consigliera Galletti (M5S) sulla proposta piano nazionale degli aeroporti ottobre 2022. “Se leggete il piano nazionale trasporti – spiega Giani – vedete che nella prima parte il piano evidenzia gli aeroporti attraverso le aree strategiche e queste individuano nella valorizzazione e nel sostegno agli aeroporti le aree, in questo caso siamo l’area toscana e vengono citati Firenze e Pisa”. Nella seconda parte “vengono richiamati i capoluoghi di regione e per la Toscana viene citato Firenze” E’ così evidente che è citato Firenze come capoluogo regionale, in una regione in cui abbiamo un unico gestore, Toscana aeroporti, per Firenze e Pisa”.“Per primo – ha poi aggiunto – voterò la mozione per mettere anche Pisa accanto ai 14 aeroporti dei capoluoghi di regione strategici, perché in Toscana è l’aeroporto dove passano più persone” Dobbiamo lavorare come squadra per arrivare alla nuova aereostazione di Pisa, alla realizzazione della nuova pista che dà sicurezza e compatibilità ambientale a Peretola, ai 100 metri in più all’isola d’Elba” Dobbiamo cercare di lavorare per Pisa – conclude Giani – per mettere anche Pisa accanto ai capoluoghi di provincia” e far sì che “la Toscana si rapporti come un sistema organico”.