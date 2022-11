A SEALOGY un programma ricco di interventi sulla Blue Economy

Lunedì 7 novembre 2022 - 13:22

Convegni, workshop e seminari tecnici per sostenibilità risorsa mare

Roma, 7 nov. (askanews) – SEALOGY è il salone europeo dedicato alla Blue Economy, un momento di incontro e sintesi sullo sviluppo sostenibile delle attività legate al mare. A Ferrara Expo dal 16 al 18 novembre saranno presenti oltre 15 Paesi su scala internazionale per plenarie, seminari tecnici e laboratori a tema marittimo.SEALOGY è promosso dalla Commissione Europea, e per il 2022 verticalizzerà i propri focus di approfondimento intorno a tre tematiche principali: Pesca e acquacoltura, Trasporti marittimi e infrastrutture, Energie rinnovabili e marine. Sarà dunque il mare il protagonista assoluto degli appuntamenti in programma, che sarà valorizzato anche attraverso aree espositive, dimostrazioni, laboratori e show cooking.Al salone di Ferrara il 16 di novembre alle ore 9.30 la seconda edizione di SEALOGY partirà con una cerimonia inaugurale al padiglione 3 che vedrà l’apertura dei lavori da parte di Andrea Moretti – Presidente Ferrara Fiere Congressi – e del Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Interverranno poi, quali esperti del settore, Andrea Strachinescu – Capo Unità Innovazione Marittima, Conoscenza e Investimenti Marittimi presso la Commissione Europea, Direzione generale per gli Affari marittimi e pesca – Riccardo Rigillo – Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – e Alessio Mammi – Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna.I giorni di manifestazione saranno poi scanditi da plenarie in cui interverranno gli stakeholder di settore:” Il 16 novembre dalle ore 10.30 alle ore 13.30 presso la Sala Levante si parlerà di “Evoluzione del mondo mare: dal trasporto, alla pesca, alla gestione energetica – un panorama in costante evoluzione” con l’intervento di Andrea Strachinescu di DG MARE e Virginijus Sinkevi?ius – European Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries – su innovazione, competenze e blue jobs, ocean literacy. Maurizio Ferla – Responsabile Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera, la climatologia marina e l’oceanografia operativa, ISPRA – fornirà un’overview del marcato su cui poi interverranno Enti e Associazioni di riferimento, tra cui MIPAAF, Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ferrara nella persona di Alessandro Balboni – Assessore ai Rapporti Unife, Ambiente, Tutela degli animali, Progetti Europei, Processi di Partecipazione.” Il 17 novembre sempre in Sala Levante dalle ore 9.30 alle ore 13.30 si parlerà di “Affari marittimi: le prossime opportunità di finanziamento. Il giusto approccio per ottenere finanziamenti e una rassegna dettagliata delle principali opportunità di finanziamento per la pesca, l’energia e i trasporti” in cui interverranno Andrea Gallo – editore e socio fondatore di Fasi.biz – insieme al suo Caporedattore Angela Lamboglia, Kontoudakis della Direzione Generale di DG MARE, Francesca Biondo – Direttore Generale Federpesca – Massimo Bellavista di Legacoop Agroalimentare e Matteo Fornasini – Assessore al Bilancio e Contabilità, Partecipazioni, Commercio e Turismo del Comune di Ferrara.Sempre il 17 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 la plenaria in Sala Levante sarà dedicata a “Logistica marittima, limiti e opportunità” Con Daniele Testi – Head of Marketing di SOS LOGisticaA seguire la manifestazione vedrà il susseguirsi di seminari tecnici legati a realtà di successo nella Blue Economy del Medio e Alto Adriatico. Non solo, anche per quest’anno si terrà il B2Blue: un evento di intermediazione promosso da Promos Italia – della Camera di Commercio di Ravenna, facente parte del consorzio SIMPLER e collaboratore di Enterprise Europe Network (il più grande network europeo a sostegno dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese, operando in oltre 60 paesi) – volto a incoraggiare nuove partnership commerciali e tecnologiche tra aziende, cluster, centri di ricerca, agenzie e università sulla Blue Economy. Si svolgerà parallelamente a SEALOGY lungo tutti i tre giorni di manifestazione e vedrà il coinvolgimento diretto di tutti i visitatori che hanno interesse nell’ampliare il proprio network.“SEALOGY si riconferma il luogo di incontro e confronto per la Blue Economy, per tutti gli attori della filiera ittica che possono così condividere il proprio know-how e sviluppare nuove opportunità di business attraverso innovazione e sostenibilità” commenta Andrea Moretti – Presidente di Ferrara Expo “Il concetto di community e le potenzialità che questa tipologia di aggregazione definisce, è il punto di forza di SEALOGY che rappresenta una fucina di idee e di valori volti a sensibilizzare le direttive di gestione europea”.