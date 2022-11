Aspi, Tomasi: con Salvini avviato confronto su priorità cantieri

Giovedì 3 novembre 2022 - 16:44

"Nostra base di conoscenze ingegneristiche non ha eguali in Italia"

Roma, 3 nov. (askanews) – “Con il nuovo ministro ci stiamo già confrontando per comprendere quali sono le priorità rispetto ai cantieri che possiamo avviare”. A dirlo l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, rispondendo a una domanda dei giornalisti, a Napoli, a margine dell’inaugurazione della seconda edizione della Smart Infrastructures Academy, in collaborazione con l’università Federico II di Napoli e Tecne, società del gruppo Aspi. “Abbiamo una base solida, stiamo creando competenze e – ha spiegato – abbiamo un’integrazione di conoscenze ingegneristiche e realizzative che non ha eguali nel Paese. Tangenziale di Napoli puo’ essere presa come esempio della concretezza, di quello che dichiariamo e che poi mettiamo a terra”, ha concluso Tomasi.