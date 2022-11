Export: Distretti Triveneto crescono di 2,9 mld

Mercoledì 2 novembre 2022 - 14:05

Positivo il secondo trimestre

Padova, 2 nov. (askanews) – I distretti del Veneto superano nelle esportazioni il livello record di 8,5 miliardi di euro nel secondo trimestre con un incremento del 15,1%. Per i distretti del Trentino-Alto Adige nuovo record con 1,4 miliardi di euro nel secondo trimestre, +7% che si mantiene costante da 4 trimestri consecutivi. I distretti del Friuli Venezia Giulia hanno segnato la migliore performance di crescita tra i distretti del Nord, toccando il livello record trimestrale di 900 milioni di euro di export, + 25,1%, in ulteriore accelerazione rispetto al primo trimestre E’ stato pubblicato il Monitor dei distretti industriali del Triveneto al secondo trimestre 2022, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Nel secondo trimestre 2022 i distretti del Triveneto hanno toccato livelli record delle esportazioni dal primo trimestre 2008, registrando un aumento tendenziale a prezzi correnti del +15,1%, in leggero rallentamento rispetto alla crescita osservata nel primo trimestre. Il bilancio del primo semestre si posiziona su un incremento del +17,1% in linea con la media distrettuale nazionale, pari a +2,9 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il recupero rispetto ai valori pre-pandemici (+19,8%) è stato completato dai distretti del Triveneto anche nei volumi, al netto dell’effetto del rialzo dei prezzi alla produzione estero (+12,5% per il manifatturiero nei primi 6 mesi del 2022).