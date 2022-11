Enogastronomia, al via le iscrizioni a BuyWine Toscana 2023

Mercoledì 2 novembre 2022 - 17:44

Sarà la tredicesima edizione, 10 e 11 febbraio

Firenze, 2 nov. (askanews) – Al via le iscrizioni delle aziende per partecipare alla tredicesima edizione di BuyWine Toscana 2023, leader in Italia tra gli eventi B2B dedicati al vino, che si terrà nei giorni 10 e 11 febbraio 2023, a Firenze presso il Padiglione Spadolini, all’interno della Fortezza da Basso.Dalle ore 8 del 2 novembre, e fino alle ore 16 del 15 novembre 2022, sono aperte le iscrizioni esclusivamente in modalità online: le imprese toscane che producono e commercializzano vini Docg, Doc e Igt della Toscana potranno far domanda esclusivamente attraverso la compilazione del formulario alla sezione “Eventi” sul sito https://regionetoscana.crmcorporate.it.Salgono a 230 i posti disponibili, per consentire la partecipazione ad un numero più elevato di imprese con 50 postazioni riservate alle imprese che non hanno partecipato a BuyWine Toscana nel 2021 e 2022. Tutte le informazioni su BuyWine Toscana 2023 si trovano sul sito della Regione Toscana al link https://www.regione.toscana.it/-/iniziative-in-corsoInoltre, alle imprese che parteciperanno a BuyWine sono riservate condizioni speciali per la partecipazione alla competizione enologica Concours Mondial de Bruxelles 2023, uno dei più prestigiosi concorsi enologici internazionali. Nell’edizione 2022 sono stati iscritti 60 vini da 18 aziende presenti a BuyWine Toscana, con esiti davvero eccellenti: 12 aziende premiate con 18 medaglie di cui 6 ORO, 11 Argento e 1 per le Indicazioni Geografiche a conferma dell’altissimo livello dei vini presenti alla manifestazione fiorentina.